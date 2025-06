Посланичката на САЩ в Русия напуска поста си

П осланичката на САЩ в Русия Лин Трейси напуска поста си, съобщи днес американското посолство в Москва, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че посланичката заемаше този пост в един от най-трудните периоди в отношенията между Русия и САЩ.

"Горда съм, че представлявах страната си в Москва в изпълнено с толкова предизвикателства време", цитира посолството думите на Трейси в пост в платформата за съобщения "Телеграм".

