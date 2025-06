Поредица от премеждия при историческото пътуване на белгийския крал

П ътуването на краля на Белгия Филип и кралица Матилда до Чили, първото официално посещение на белгийски държавен глава в южноамериканската страна за последните 60 години, се удължи неочаквано, съобщават местни медии.

🇧🇪🇨🇱 Belgian King Philippe and Queen Mathilde and their delegation (including me) have to stay an extra night in #Chile after their state visit due to earlier damage to their plane. The wheel has been replaced but the official security check can’t take place. Back to… the hotel. pic.twitter.com/zNa8UBpFtt — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) June 27, 2025

На отиване по-рано тази седмица полетът е бил отложен с един ден заради технически проблеми със самолета и това е довело до нуждата от пренареждане на цялата протоколна програма. На тръгване обратно снощи, след като пътниците са се качили на борда, буксироващата машина за изтласкване на самолета от мястото за паркиране до пътеката за рулиране се е повредила и е нанесла щети на един от самолетните колесници. Гумата на колесника е била подменена, но преди самолетът да бъде освободен за полет, се е наложило първо техници да оценят изпълнения ремонт.

🇧🇪🇨🇱 Belgian King Philippe and Queen Mathilde and their delegation (including me) have to stay an extra night in #Chile after their state visit due to damage to (a wheel of) their plane. 2.5h after leaving this Airbus we are allowed to get hand luggage, suitcases are unloaded. pic.twitter.com/hu1LQNWHCQ — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) June 27, 2025

Делегацията е била отново настанена в хотел и очаква своето завръщане. Специален пратеник на една от белгийските медии, който следи посещенията в чужбина на държавния глава от четвърт век, разказва, че никога досега не е ставал свидетел на подобни събития.