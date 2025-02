„Помогнете ни": Стотици депортирани от САЩ са задържани в хотел в Панама

В една от стаите на луксозния хотел Decápolis в Панама Сити две момичета държат до прозореца лист хартия с написано послание.

„Моля, помогнете ни“, гласи то.

Хотелът предлага на клиентите си стаи с изглед към морето, разполага с два ексклузивни ресторанта, плувен басейн, спа център и частен транспорт. Но сега той се е превърнал в център за „временно задържане“, в който са настанени 299 мигранти без документи, депортирани от САЩ, съобщи панамското правителство във вторник.

Някои мигранти вдигат ръце, за да покажат, че са лишени от свобода. Други закачат малки табели с послания, като например: „Ние не сме в безопасност в нашата страна“.

Администрацията на Тръмп е обещала да депортира милиони хора, които са преминали незаконно в САЩ. Тези, които се намират в хотела в Панама Сити, пристигнаха с три полета миналата седмица, след като президентът Хосе Раул Мулино се съгласи, че Панама ще се превърне в „мостова“ държава за депортираните.

Въпреки това от 299-те мигранти без документи - от Индия, Китай, Узбекистан, Иран, Виетнам, Турция, Непал, Пакистан, Афганистан и Шри Ланка - само 171 са се съгласили да се върнат в страните си на произход.

Останалите сега са изправени пред несигурно бъдеще и панамските власти са тези, които контролират какво ще се случи по-нататък.

Според правителството тази група ще бъде прехвърлена в лагер в провинция Дариен, в който временно са настанени мигранти, пресичащи джунглата на път за САЩ.

В нормален ден туристите могат да влизат и излизат от хотел „Декаполис“ с лекота, но сега тежко въоръжени членове на Националната аеронавигационна служба на Панама прилагат строги мерки за сигурност вътре и извън сградата.

Откъм улицата на един прозорец се вижда окачено пране. Една от дрехите е жълта баскетболна фланелка на Лос Анджелис Лейкърс с номер 24, носена от легендарния играч Коби Брайънт.

На друг прозорец група възрастни и три деца вдигат ръце, правейки международния символ за нуждаещите се от помощ.

„Помогнете ни“ е написано с червени букви на стъклото.

А две деца с покрити лица държат срещу стъклото листове хартия с посланието: „Моля, спасете афганистанските момичета“.

Иранка, която от няколко години живее в Панама, разказва пред BBC, че е била в контакт с един от мигрантите в хотела. Тя каза, че те са били „ужасени“ от възможността да бъдат върнати в Иран.

Indians Among 300 US Deportees Seen Crying For Help From Panama Hotel Window!!!



They say we are not safe in our country 🤡

An emotional drama or are they charged with some cases and flews to America to escape? pic.twitter.com/mvi7QIMZdq — Trend_X_Now (@TrendXNow) February 19, 2025

Жената, която помолила да не бъде назовавана, казала, че отишла в хотела, за да предложи помощта си като преводач от фарси, но й казали, че вече имат такъв.

Тя обаче добави, че хората в хотела са казали, че това не е вярно.

Използвайки скрит мобилен телефон, тъй като според съобщенията контактът с хора извън хотел Decápolis е забранен, иранката казва, че мигрантът ѝ казал, че в хотела има няколко деца, че им е отказан адвокат и че не им е позволено да напускат стаите си дори за да се хранят.

След като във вторник за пръв път бе съобщено за историята на депортираните, които са държани в хотела, въведените мерки за сигурност бяха затегнати и достъпът на мигрантите до интернет бе отрязан, каза жената.

BBC се свърза с хотел Decápolis и с панамското правителство, за да попита за условията в сградата, но не получи отговор.

Въпреки това министърът на обществената сигурност на Панама Франк Абрего заяви, че на мигрантите не е позволено да напускат хотела, тъй като правителството му трябва да гарантира сигурността и спокойствието на панамците.

Nearly 300 deportees from the US are being held under guard at a hotel in Panama City, with many of them refusing to return voluntarily to their home countries. pic.twitter.com/P2Pazl6pel — DW News (@dwnews) February 20, 2025

Видеоклип, публикуван в социалните медии през уикенда, показва един от мигрантите, който описва на фарси как са били задържани, след като са пресекли границата със САЩ, и им е било казано, че ще бъдат отведени в Тексас, но са се озовали в Панама.

Жената от видеото казва, че животът ѝ ще бъде в опасност, ако се върне в Иран, поради възможни репресии от страна на правителството.

По думите ѝ намерението ѝ е да поиска политическо убежище.

Анализаторите твърдят, че това е трудно да се получи без достъп до адвокат - още повече, че панамското правителство обяви, че този достъп няма да се предлага на депортираните.

Във вторник министър Áбрего заяви, че мигрантите ще останат временно в Панама под закрилата на властите на страната.

„Това, за което се договорихме с правителството на САЩ, е, че те са тук и ще останат под наше временно попечителство за тяхна защита“, каза той.

Той също така предупреди, че онези мигранти, които не желаят да се върнат в страната си на произход, ще трябва да изберат трета държава.

В този случай, каза той, Международната организация по миграция (МОМ) и Върховният комисариат на ООН за бежанците ще отговарят за тяхното репатриране.

Говорител на МОМ заяви пред BBC, че организацията отговаря за „предоставянето на основна подкрепа“ на хората, депортирани от САЩ.

„Работим с местните власти, за да помогнем на засегнатите, като подкрепяме доброволното завръщане на тези, които го поискат, и определяме безопасни алтернативи за други“, каза той.

„Въпреки че нямаме пряко участие в задържането или ограничаването на движението на лица, ние се ангажираме да гарантираме, че всички мигранти се третират с достойнство и в съответствие с международните стандарти“, каза той.

Áбрего каза също, че мигрантите са настанени в хотел Decápolis поради капацитета му да ги приеме.

Друг високопоставен служител заяви, че „не се очаква пристигането на повече мигранти“, тъй като със САЩ не са договорени повече полети от този тип.

Панама се съгласи да бъде „мостова“ държава за депортиране, след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио посети страната, докато напрежението се покачваше заради заплахите на Тръмп да „възстанови“ суверенитета на Панамския канал.

Музафар Чишти, старши изследовател в Института за миграционна политика - мозъчен тръст в САЩ - заяви, че много от депортираните идват от държави, които не са отворени да приемат връщането на граждани, депортирани от САЩ.

„Това предполага постоянни дипломатически преговори с тези правителства“, казва той пред Би Би Си.

„Изпращайки ги в Панама, САЩ излизат от ситуацията. За Панама е главоболие да поеме отговорността за тези преговори и да види как да накара тези държави да се съгласят да ги приемат отново“, добави той.

Тази седмица се очаква полет с депортирани от САЩ лица да пристигне в Коста Рика - друга централноамериканска държава, която се е съгласила с Вашингтон да стане „мостова“ държава за депортираните лица.

