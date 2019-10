"Политико" за Георгиева: Най-влиятелната жена във Вашингтон, която не се казва Нанси

П од заглавие "Посрещнете най-влиятелната жена във Вашингтон, която не се казва Нанси" изданието "Политико" публикува голяма статия за новия управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева.

Изданието отбелязва, че новият шеф на МВФ трябва да обедини света в момент, в който водещите икономики спорят относно глобалното икономическо забавяне и вдъхновената от Тръмп търговска война

Financial Times: Кристалина Георгиева - упорит талант, който ще оглави МВФ

Свикнете да произнасяте името Кристалина Георгиева. Тя е най-влиятелната жена във Вашингтон, която не се казва Нанси, пише "Политико" и отбелязва, че новата й позицията върви ръка за ръка с изключително сериозни предизвикателства. Сред трудностите за преодоляване, изброени от изданието, са забавянето на световния икономически растеж в 90 процента от света, задаваща се рецесия, забавяне на търговията на фона на американско-китайския търговски конфликт и несигурността около Брекзита.

Освен това "членовете на МВФ" не са съгласни по много въпроси - от това как да подкрепят растежа до това как да бъдат управлявани. А управлението на Георгиева вероятно допълнително ще ги извади от зоната на комфорт, според изданието.

