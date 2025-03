Politico: Полша се подготвя за война

О ткакто Полша обяви намерението си да обучи всеки пълнолетен мъж за война, притежанието на полски паспорт вече има ново значение, пише Politico.

Дори холивудските звезди не са изключение.

"Наистина няма от какво да се страхувате!" – заяви с усмивка полският премиер Доналд Туск в социалните мрежи, обръщайки се към американския актьор Джеси Айзенберг. 41-годишният Айзенберг получи полско гражданство по-рано този месец заради участието си в номинираната за "Оскар" драма "A Real Pain" – филм за двама отчуждени еврейски братовчеди, които се събират за обиколка, посветена на Холокоста в Полша.

Само няколко дни след като Айзенберг стана полски гражданин, Туск разкри планове за мащабно военно разширяване.

"Ще ви дадем такова обучение, че новата роля на Джеймс Бонд? Тя е твоя!" – пошегува се премиерът. Той подчерта, че обучението ще бъде доброволно.

Полша, която почти два века е била под контрола на Москва, запазва дълбоко вкоренено недоверие към Русия. Пълномащабното нахлуване на Кремъл в Украйна през 2022 г. само засили тези опасения.

Днес Полша е страната с най-големите разходи за отбрана в НАТО – 4,7% от БВП. Тя разполага с най-голямата армия в Европейския съюз и инвестира милиарди евро в самолети, ракети, танкове, артилерия и друго въоръжение.

Сега тази държава на фронтовата линия се подготвя за война.

"Ако избухне пълномащабен конфликт, Полша няма стратегическата дълбочина на някои други европейски държави", каза пред POLITICO началникът на Генералния щаб на полските въоръжени сили, генерал Визслав Кукула.

"Граничим пряко с Руската федерация и нейния съюзник Беларус, така че нямаме буфер между нас и тях. Разполагаме с ограничено време да се подготвим и да реагираме", подчерта той.

Вместо да разчита на географската си територия за защита от руските сили, Полша планира да увеличи армията си до над половин милион войници и да обучи милиони резервисти, обяви Туск пред парламента по-рано този месец.

"До края на годината искаме да създадем модел, при който всеки пълнолетен мъж в Полша да премине военно обучение, а резервът да бъде адекватен на потенциалните заплахи", заяви премиерът. Той добави, че жените също ще имат възможност да се включат в програмата.

Обучението ще остане доброволно – опит за успокояване на опасенията, че страната може да се върне към изключително непопулярната задължителна военна служба, която бе премахната през 2008 г.

За Полша, една от най-бързо развиващите се икономики в ЕС, преходът към военно мислене ще бъде сериозна промяна – но много граждани вече са готови да се включат.

Jesse Eisenberg is now officially a Polish citizen. President Andrzej Duda handed him the documents in New York during his US visit. Eisenberg, whose ancestors were Polish Jews, applied for citizenship last year after reconnecting with his roots.



The actor’s bond with Poland… pic.twitter.com/A9iwT6npKI