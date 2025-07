От архивите: Как похитител се предаде след шамар от майка му

А мос Аткинсън бил дребен престъпник, когато среща Марк Брандън „Чопър“ Рийд в затвора. Известният гангстер се превърнаЛ в бащина фигура за млади, впечатлителни деца като Аткинсън, който се записал в Бандата на палтата зад решетките.

Бандата е наречена така заради тежките палта, които използват, за да скрият импровизирани оръжия. Те бързо се превърнаха в бич на затвора Пентридж – извършваха измами, изнудваха за пари и раздаваха жестоки възмездия на всеки, който им се изпречи на пътя.

В търсене на нови членове, Рийд наставлява млади престъпници, показвайки им тайните на престъпния свят и предлагайки им защита. Аткинсън му се възхищава, когато е арестуван за въоръжен грабеж на 18-годишна възраст. Така че, когато Рийд излиза, и скоро след това отново се озова зад решетките за неуспешен план за отвличане, Аткинсън решава да се прояви. Но първо трябва да се върнем към началото, разказва Daily Star.

Рийд – една от най-известните фигури в историята на Мелбърн – е бил бос в престъпния подземен свят. До 15-годишна възраст той е бил ръководител на бандата от Съри Роуд, която е нападала местни наркодилъри и други престъпници.

По-късно в тийнейджърските си години той се занимава с въоръжени грабежи, изнудване и отвличане и си изгражда репутацията на злобен, хладнокръвен психопат. Той се хвалел, че е използвал болторезачки и горелки върху жертвите си. Зад решетките той среща Джими Лоунън и двамата стават близки приятели.

Рийд е освободен от затвора през 1977 г., но обещава някак си да намери начин да измъкне и приятеля си от затвора. Той замисля невероятен план да вземе за заложник местен магистрат и да размени живота си за свободата на Лоунън. С пушка под тренчкота си, той влиза в първото заседание на окръжния съд, което намира.

Но съдебната охрана бързо се задейства и магистратът рита потенциалния заложник „в топките“. Рийд бързо е съборен на земята от дузина полицаи и по-късно получава 13 години затвор за неуспешния заговор.

