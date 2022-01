Почина известният италиански моден дизайнер Нино Черути

Н а 91-годишна възраст почина прочутият италиански моден дизайнер Нино Черути, предаде Франс прес, позовавайки се на източник от сферата на модата. Новината бе потвърдена и от италиански медии, предаде БТА.

Черути е починал в болница във Верчели, областта Пиемонт, където е бил за операция на тазобедрена става, съобщи "Кориере дела сера".

