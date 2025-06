Почина звездата от филмите за възрастни Кайли Пейдж

З вездата от филмите за възрастни Кайли Пейдж е починала на 28-годишна възраст по неуточнени към момента причини, съобщава Daily Mail.

Новината беше потвърдена от един от най-големите сайтове за съдържание за възрастни – Brazzers, който публикува съобщение в социалните мрежи:

„Екипът на Brazzers е дълбоко натъжен да научи за кончината на Кайли Пейдж. Кайли ще бъде запомнена със своя смях, доброта и със светлината, която носеше навсякъде, където отидеше.“

Adult star dies at 28 as tributes honour star remembered for her 'kindness' https://t.co/FicRBg33xN pic.twitter.com/T5Vw7dIhsR