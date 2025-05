Почина холивудската легенда Джо Дон Бейкър

С емейството на известния холивудски актьор Джо Дон Бейкър потвърди тъжната новина, че той е починал на 89-годишна възраст. Роден в Тексас, Бейкър ни напусна на 7 май в Южна Калифорния, където е живял през последните си години. Причината за смъртта не е разкрита.

Бейкър изгради впечатляваща актьорска кариера, продължила почти пет десетилетия. Началото ѝ бе поставено през 1965 г. с участието му в телевизионния сериал "Honey West". Истински пробив в кариерата на Бейкър настъпва през 70-те години, когато играе по-малкия брат на Стив Маккуин във филма "Джуниър Бонър" (1972). След това получава главната роля в хитовата криминална драма "Walking Tall" (1973). В тази лента, базирана на истинска история, той играе южняшкия шериф, който се изправя срещу организираната престъпност въоръжен единствено с дървен бастун и непоколебима воля - роля, която затвърждава образа му като "твърд човек" в Холивуд.

Международната публика ще запомни Бейкър с ролите му във франчайза за Джеймс Бонд. Той за пръв път се появява във "The Living Daylights" (1987) като измамен съветски генерал, противопоставяйки се на героя на Тимъти Далтън. По-късно се завръща като оперативен агент на ЦРУ Джак Уейд в "GoldenEye" (1995) и "Tomorrow Never Dies" (1997) заедно с Пиърс Броснан.

Отвъд киното, Бейкър се радва на успех и в телевизията, където участва в криминалния сериал "Eischied" и бе номиниран за награда БАФТА за ролята си в британския мини-сериал "Edge of Darkness". Последната му филмова роля бе в драмата "Mud" от 2012 г., където игра заедно с Матю Макконъхи.

Джо Дон Бейкър е роден на 12 февруари 1936 г. в Гросбек, Тексас. Преди да посвети живота си на актьорството, е играл футбол в Държавния колеж на Северен Тексас и служил две години в армията. По-късно се премества в Ню Йорк, за да учи в престижното Actors Studio.

We are really sad to hear of the passing of Joe Don Baker at the age of 89. The Texan actor played villain Brad Whitaker in THE LIVING DAYLIGHTS and CIA agent Jack Wade in GOLDENEYE and TOMORROW NEVER DIES. pic.twitter.com/Fop4Kb1IGd