Почина вокалистът на Junkyard Дейвид Роуч

Д ейвид Роуч, вокалистът на хард рок групата Junkyard от Лос Анджелис, почина на 59-годишна възраст, по-малко от шест месеца след като беше обявено, че е диагностициран с агресивна форма на рак.

Смъртта му беше обявена от групата в изявление: „С голяма тъга съобщаваме за кончината на Дейвид Роуч. След смела борба с рака, Дейвид почина мирно снощи в дома си, в прегръдките на любимата си съпруга.“

David Roach, singer of ’80s hard rock band Junkyard has died, aged 59



