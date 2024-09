Почина трикратният олимпийски шампион по борба Александър Медвед

Т рикратният олимпийски шампион, седемкратен световен и трикратен европейски първенец по борба (свободен стил) Александър Медвед почина на 87-годишна възраст, съобщиха медиите в Беларус.

Легендата в борбата е роден на 16-и септември 1937-а година в град Белая Церков, в момента на територията на Украйна, но от семейство не беларуси и той самият винаги се е чувствал беларусин.

Legendary Belarusian athlete Alexander Medved has passed away. He was 86 years old



Medved was a three-time Olympic champion in freestyle wrestling, seven times became world champion, three times European champion. He also became the USSR champion nine times. pic.twitter.com/hq2dCPB4jX