Почина синът на актьора от "Форест Гъмп" Гари Синиз

З вездата от "Форест Гъмп" и "Аполо 13" Гари Синиз обяви смъртта на сина си Мак, на 33 години, след битка с рядък вид рак.

В публикация на уебсайта на фондация Gary Sinise 68-годишният актьор разкри, че синът му е починал на 5 януари.

В дълга почит към сина си той каза: „Като всяко семейство, което преживява такава загуба, ние сме с разбито сърце и се справяме по най-добрия начин. Като родители е толкова трудно да загубим дете. Сърцето ми е с всички, които са претърпели подобна загуба, и с всеки, който е загубил любим човек.“

Той каза, че синът му е бил изключителен барабанист" и добави: "Това бяха страхотни времена, баща и син играеха заедно за войските."

Актьорът похвали сина си за борбата с редкия вид рак Хордома в продължение на пет години и половина, добавяйки, че "става все по-голямо предизвикателство с течение на времето".

Той каза, че ракът произхожда от гръбначния стълб и засяга около 300 души в САЩ всяка година.

Мак претърпя пет операции на гръбначния стълб и в крайна сметка остана парализиран от гърдите надолу.

