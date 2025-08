Почина Стела Римингтън - първата жена генерален директор на MИ5

С тела Римингтън, първата жена генерален директор на британската разузнавателна агенция MИ5, почина на 90-годишна възраст, съобщи семейството ѝ, предадоха Пи Ей медия/ДПА.

Наричана "домакинята супершпионин", когато встъпва в длъжност, тя е смятана за модел на героинята М на Джуди Денч във филмите за Джеймс Бонд.

Тя е родена на 13 май 1935 г. в Южен Норууд и починала в неделя вечерта.

В изявление на семейството ѝ се казва: "Тя почина, заобиколена от любимото си семейство и кучета, и решително се придържаше към живота, който обичаше, до последния си дъх."

Dame Stella Rimington - Family Announcement



It is with great sadness that we announce the death of Dame Stella Rimington, the first female Director General of MI5 and author. She died last night, 3rd August 2025. pic.twitter.com/FdgZqAmBy0