Почина писателката Една О'Брайън

И рландската писателка Една О'Брайън почина на 93-годишна възраст след дълго боледуване, предадоха осведомителните агенции, като цитираха представител на авторката.

Смъртта ѝ е настъпила в събота, 27 юли.

"Мислите ни са със семейството и приятелите ѝ, по-специално с нейните синове Маркъс и Карло. Фамилията иска да запази неприкосновеността на личния си живот в този момент“, се казва в разпространено изявление.

Отдавайки почит на авторката, от издателство Faber заявиха, че О'Брайън е "една от най-големите писателки на нашето време".

"Тя направи революция в ирландската литература, описвайки живота на жените и сложността на човешкото състояние в проза…, оказа силно влияние върху толкова много писатели, които я последваха", допълват те.

"С непокорен и смел дух, Една непрекъснато се стремеше да открива нови художествени пътища, да пише истински, на място с дълбоко чувство. Жизнеността на прозата й беше огледало на нейната радост от живота: тя беше най-добрата компания, мила, щедра, палава, смела", казват още от издателството.

За Faber авторката е "скъпа приятелка и ще ни липсва ужасно". Оттам отбелязват, че е огромна привилегия да издават книгите на Една О'Брайън, чието "смело и блестящо творчество продължава да живее".

Ирландският президент Майкъл Хигинс определи О'Брайън като "един от изключителните писатели на съвремието". "Една беше безстрашна разказвачка на истини, превъзходна писателка, притежаваща моралната смелост да изправя ирландското общество пред реалности, които дълго време бяха пренебрегвани и потискани", каза той.

О'Брайън - авторка на романи, разкази, мемоари, поетеса и драматург, е най-известна с това, че представя живота на жените в противоречие с репресивните очаквания на ирландското общество, отбелязва ДПА.

