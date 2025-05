Почина обичана актриса от „Военнополева болница“

Л орета Суит, носителка на две награди „Еми“ за ролята си в култовия комедиен сериал „Военнополева болница“, почина в петък на 87-годишна възраст, съобщи нейният представител, предава ВВС.

Актрисата е издъхнала в дома си в Ню Йорк, потвърди публицистът ѝ Харлан Бол пред BBC. По предварителни данни причината за смъртта е естествена, като се очаква окончателното заключение да бъде дадено от съдебния лекар.

Loretta Swit, the Emmy-winning actress most well-known for her leading role on "M*A*S*H," has died. She was 87 years old. pic.twitter.com/pV9Sut5JpO