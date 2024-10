Почина най-възрастният жител на САЩ (СНИМКИ)

Е лизабет Франсис, най-възрастният жител на САЩ, почина на 115-годишна възраст, съобщи сайтът Good Mornig America.

69-годишната внучка на Франсис, която е полагала грижи за баба си - Етел Харисън, каза пред Ей Би Си Нюз, че възрастната жена е починала спокойно в дома си във вторник, заобиколена от близките си.

Elizabeth Francis has passed away at the age of 115.



She was the oldest living person in the U.S. and was the last verified surviving American to be born in the first decade of the 20th century.



Incredibly, she lived with her 96-year-old daughter and her sister lived to 106. pic.twitter.com/aGms2qCNjF