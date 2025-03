Почина най-възрастната драг кралица във Великобритания

Д ейвид Рейвън, известен с артистичния си псевдоним Мейзи Тролет и наричан най-възрастната драг кралица на Великобритания, почина на 91 години, съобщава ВВС.

Той се превърна в емблематична фигура на "Брайтън Прайд", след като се включи в събитието още с неговото начало през 1973 г.

Роден през 1933 г., Рейвън започва своята дълга и забележителна кариера като част от дуета The Trollettes заедно с Джими Корт.

Марк Инско, изпълнител от Уест Енд и негов близък приятел, сподели: „Той беше истинска легенда в развлекателната индустрия, особено в кабарето и пантомимата.“

Инско описа Мейзи Тролет като „изключителна“ и изтъкна благотворителната ѝ дейност, която включвала и пътуване до Тайланд с цел набиране на средства за сиропиталище.

Драг звездата La Voix, която участва в RuPaul’s Drag Race UK, отдаде почит с думите: „Загубихме истинска легенда на кабарето. Нейният остър език винаги ме държеше нащрек, и аз я обожавах заради това. Веднъж ми каза: "Никога не се страхувай от младостта."

