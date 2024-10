Почина Джеф Кейпс – най-силният човек в света

П очина Джеф Кейпс - легендарен спортист и силен човек, двукратен носител на титлата "Най-силният човек в света", един от най-добрите гюлетласкачи на своето време.

Кейпс почина на 75-годишна възраст.

Информацията за смъртта на спортиста беше разпространена от семейството му. В официално изявление близките му подчертаха изключителните му постижения и значението му за британския и световния спорт.

Много спортни звезди реагираха на смъртта на Кейпс. И така, носителят на титлата "Най-силният човек в света" през 2017 г. Еди Хол написа в своя Instagram, че Джеф има "не само голямо тяло, но и огромна душа".

„Той проправи пътя за спортисти като мен, показвайки, че британската сила и решителност могат да завладеят света. Джеф вдъхнови много от нас, докато растяхме и беше човек, чиито невероятни постижения и характер оставиха дълбока следа в нашата общност на силните мъже. Неговото наследство ще живее ще вдъхнови едно поколение силни мъже и спортисти по целия свят."

Geoff Capes, British shot put record holder and two-time world's strongest man, has died aged 75.



In 1976, Tonight spent some time with him as he prepared for the Olympics lifting tonnes of weights, consuming countless calories and breeding budgies. pic.twitter.com/b5Va6c1szX