Почина най-голямата сестра на Доналд Тръмп

Н ай-голямата сестра на Доналд Тръмп Мариан Тръмп Бари почина на 86-годишна възраст.

Бившата съдия от федералния апелативен съд беше намерена мъртва в апартамента си в Горен Ийст Сайд, Манхатън, в понеделник сутринта.

Причината за смъртта ѝ все още не е известна и Нюйоркската съдебна медицина е започнала разследване.

Мариан беше назначен от президента Бил Клинтън за старши съдия в Апелативния съд на САЩ за третия окръг през 1999 г. Тя се пенсионира през 2019 г. заради разследване дали е участвала в предполагаеми измамни данъчни и финансови транзакции от семейство Тръмп.

