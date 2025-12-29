Почина Мелани Уотсън – актрисата, която промени представата за хората с увреждания

М елани Уотсън, известна с ролята си в хитовия ситком „Diff'rent Strokes“, е починала на 57-годишна възраст.
Актрисата е издъхнала в петък, на 26 декември, в Колорадо Спрингс, щата Колорадо, съобщава TMZ.
Братът на Мелани, Робърт Уотсън, е заявил пред медията, че тя е била хоспитализирана, след което състоянието ѝ се е влошило. Бившата детска звезда е родена с остеогенеза имперфекта и е използвала инвалидна количка. Генетичното заболяване, известно още като синдром на чупливите кости, засяга съединителната тъкан и прави костите изключително крехки.
🔗: https://t.co/KFhBSyui5X— People (@people) December 28, 2025
Melanie Watson, known for her role on 'Diff'rent Strokes', has died. She was 57. The actress died on Friday in Colorado Springs, Colorado. Melanie’s brother, Robert Watson, recently revealed that she had been hospitalized and her condition… pic.twitter.com/WGoTWuJOQg
Мелани Уотсън се появява в четири епизода на „Diff'rent Strokes“ в ролята на Кати Гордън. Култовият ситком, в който участваха покойните Гари Колман и Тод Бриджис, се излъчва осем сезона – от 1978 до 1986 г. Нейната героиня е въведена в третия сезон, като Уотсън прави впечатляващи участия в епизода от 1982 г. „Кати“ и този от 1984 г. – „Олимпиадата на Кати“.
Според данни в IMDb Мелани е била омъжена за Робърт Бернхард в продължение на две години – между 1994 и 1996 г. Тя е основател и на организацията Train Rite, която обучава кучета от приюти, за да подпомагат хора с увреждания.
Sitcom actress Melanie Watson Bernhardt has died at the age of 57. https://t.co/u9iLXUY78D— The Daily Beast (@thedailybeast) December 28, 2025
В интервю за IndieWire през 2020 г. Уотсън си спомня за участието си в емблематичния сериал и говори за работата на покойния Норман Лиър с актьори с увреждания. Актрисата се описва като трудна за работа в детските си години, уточнявайки: „Винаги си играех с йо-йото и слушах уокмена си.“
„Гордея се с Норман, че се противопостави на нормата и направи нещо“, казва тя по адрес на продуцента на „Diff'rent Strokes“.
„Не осъзнавах какъв подарък е да бъда първата. Ако трябваше да го направя отново, щях да остана в бизнеса“, споделя още Мелани Уотсън.