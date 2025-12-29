Свят

Почина Мелани Уотсън – актрисата, която промени представата за хората с увреждания

Бившата детска звезда е родена с остеогенеза имперфекта и е използвала инвалидна количка

29 декември 2025, 11:05
Почина Мелани Уотсън – актрисата, която промени представата за хората с увреждания
М елани Уотсън, известна с ролята си в хитовия ситком „Diff'rent Strokes“, е починала на 57-годишна възраст.

Актрисата е издъхнала в петък, на 26 декември, в Колорадо Спрингс, щата Колорадо, съобщава TMZ.

Братът на Мелани, Робърт Уотсън, е заявил пред медията, че тя е била хоспитализирана, след което състоянието ѝ се е влошило. Бившата детска звезда е родена с остеогенеза имперфекта и е използвала инвалидна количка. Генетичното заболяване, известно още като синдром на чупливите кости, засяга съединителната тъкан и прави костите изключително крехки.

Мелани Уотсън се появява в четири епизода на „Diff'rent Strokes“ в ролята на Кати Гордън. Култовият ситком, в който участваха покойните Гари Колман и Тод Бриджис, се излъчва осем сезона – от 1978 до 1986 г. Нейната героиня е въведена в третия сезон, като Уотсън прави впечатляващи участия в епизода от 1982 г. „Кати“ и този от 1984 г. – „Олимпиадата на Кати“.

Според данни в IMDb Мелани е била омъжена за Робърт Бернхард в продължение на две години – между 1994 и 1996 г. Тя е основател и на организацията Train Rite, която обучава кучета от приюти, за да подпомагат хора с увреждания.

В интервю за IndieWire през 2020 г. Уотсън си спомня за участието си в емблематичния сериал и говори за работата на покойния Норман Лиър с актьори с увреждания. Актрисата се описва като трудна за работа в детските си години, уточнявайки: „Винаги си играех с йо-йото и слушах уокмена си.“

„Гордея се с Норман, че се противопостави на нормата и направи нещо“, казва тя по адрес на продуцента на „Diff'rent Strokes“.

„Не осъзнавах какъв подарък е да бъда първата. Ако трябваше да го направя отново, щях да остана в бизнеса“, споделя още Мелани Уотсън.

