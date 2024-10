Почина майката на Уитни Хюстън

Х юстън, която е пяла като беквокалистка на Арета Франклин и Елвис Пресли, почина в понеделник сутринта, заобиколена от семейството си в дома си в Ню Джърси.

„Сърцата ни са изпълнени с болка и тъга. Загубихме матриархата на нашето семейство“, казаха от семейството ѝ.

„Сиси беше силна и извисяваща се фигура в живота ни... Нейната повече от седем десетилетия кариера в областта на музиката и развлеченията ще остане на преден план в сърцата ни.“

Cissy Houston, Whitney Houston's mother and Grammy winner, dies at age 91. https://t.co/Kvo0eXQGKV — CBS News (@CBSNews) October 7, 2024

Смъртта ѝ настъпва 12 години след смъртта на дъщеря ѝ Уитни, която почина на 48-годишна възраст от случайно удавяне във вана в хотел.

Боби Кристина Браун, единственото дете на Уитни Хюстън и Боби Браун, почина на 22-годишна възраст от комбинация от удавяне и интоксикация с наркотици.

Семейството на Хюстън заяви в изявление, че сега тя може да „почива в мир заедно с дъщеря си Уитни и внучката си Боби Кристина и други скъпи членове на семейството“.

Сиси Хюстън започва десетилетната си кариера в госпъл групата The Drinkard Four, но нещата потръгват, когато създава The Sweet Inspirations заедно с племенницата си и Дорис Трой.

През 1967 г. те се появяват в песента Brown Eyed Girl на Ван Морисън и пеят беквокали за The Jimi Hendrix Experience в песента Burning Of The Midnight Lamp.

Cissy Houston, Renowned Gospel Singer and Whitney Houston's Mother, Dies at 91 https://t.co/IdujEsPMX5 — Variety (@Variety) October 7, 2024

През същата година Хюстън работи и по класическата песен на Франклин Ain't No Way.

Последното ѝ изпълнение с The Sweet Inspirations е, когато групата се появява на сцената с Пресли в шоу в Лас Вегас през 1969 г.

Хюстън напуска, за да преследва солова кариера след четири албума със Sweet Inspirations, и се превръща в търсена певица.

През кариерата си записва повече от 600 песни, а вокалите ѝ могат да бъдат чути в парчета на Чака Хан, Дони Хатауей, Джими Хендрикс, Лутър Вандрос, Бионсе, Пол Саймън, Роберта Флак и нейната дъщеря.

Whitney Houston’s mother dead at 91 https://t.co/bOkjoDtF1D pic.twitter.com/F53oSLwU7A — New York Post (@nypost) October 7, 2024

Хюстън печели „Грами“ за албумите си Face To Face през 1997 г. и He Leadeth Me през следващата година в категорията за най-добър традиционен соул госпъл албум.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase