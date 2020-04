Почина легендарният автомобилен състезател сър Стърлинг Мос

Л егендарният британски автомобилен състезател сър Стърлинг Мос е починал на 90-годишна възраст след продължителна болест, предаде Би Би Си.

Very few people see their names enter the language. He was one. “Who do you think you are? Stirling Moss?” There’s fame for you.

RIP Sir Stirling Moss who died this Easter morning, aged 90.

https://t.co/gwkHvd6N6a — Gyles Brandreth (@GylesB1) April 12, 2020

Мос е считан за един от най-великите пилоти на Формула 1 за всички времена, въпреки че никога не е печелил световната титла.

Той се оттегли от обществения живот през януари 2018 г. заради продължаващи здравословни проблеми.

Пилотът печели 16 от 66 старта във F1, в които се състезава от 1951 до 1961 г. Той е първият британец, който печели домашната надпревара през 1955 г.

Sad sad news that legend Sir Stirling Moss has passed.

World Champion in all our eyes.. pic.twitter.com/xtk12ifh1s — Johnny Herbert (@johnnyherbertf1) April 12, 2020

Мос е най-близо до титлата през 1958 г. Тогава заради проявено спортменство той остава втори, след като иска от стюардите да възстановят дисквалифицирания му сънародник, който става и шампион.

Very sad to learn of the death of Sir Stirling Moss, the archetypal dashing racing driver and first true “Pro” - had many enjoyable encounters with him and always admired his energy #Stirling #F1 pic.twitter.com/feVVXBpDvr — James Allen (@Jamesallenonf1) April 12, 2020

Големият състезател е принуден да прекрати кариерата си през 1962 г. след катастрофа, която го поставя в кома за един месец и в частична парализа за шест месеца.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.