Почина легендарната Джералдин Дойл

Л егендарната комедиантка и певица от ирландски произход Джералдин Дойл почина мирно на 76 години в дома си след дълга битка с рака.

След първоначалната ѝ диагноза рак през 2009 г., болестта трагично се завръща преди седем години.

Родена през 1948 г., Дойл израства в голямо католическо семейство в Дъблин заедно с известния си брат, ирландският певец Дани Дойл.

Първоначално тя получава признание като певица, преди да емигрира в Австралия със съпруга и сина си в началото на 70-те години.

В Австралия Дойл бързо се утвърди като хитър комик, превръщайки се в любима част по телевизията с редовни участия в Шоуто на Майк Уолш, Обяд с Рей Мартин и Шоуто на Кери-Ан Кенерли.

Нейният остър хумор и завладяващо сценично присъствие ѝ донесоха седем награди Australian Entertainment Mo Awards, включително „Най-добър стендъп комикс в Австралия“ през първата година, когато комиксите за мъже и жени се състезаваха за титлата.

Преди това е печелила награди за най-добър женски комикс и най-добър многостранен изпълнител.

Дойл влезе в историята и като първата жена, водеща на „The Annual Premier's Concert“ в Sydney Entertainment Center.

През 1987 г. тя беше в центъра на специалното предаване на ABC, озаглавено „Забавна работа за жена“, част от техния телевизионен сериал A Big Country.

Кариерата на Дойл е белязана от обширни турнета из Австралия, САЩ и Канада, както и хедлайнерски изпълнения на круизни кораби.

През 1990 г. Дойл публикува книга, озаглавена You Wouldn't Read About It!, колекция от истории и анекдоти от нейната динамична кариера.

Изпълнителката беше омъжена за Пади Фицпатрик, който беше и неин мениджър близо 50 години.

