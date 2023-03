Почина легендата на украинската художествена гимнастика Албина Дерюгина

Н а 91-годишна възраст почина легендарната украинска гимнастичка и заслужил треньор по художествена гимнастика Албина Дерюгина, съобщиха от Националния олимпийски комитет на Украйна, предаде БТА.

All at European Gymnastics are saddened to learn of the passing of Ukrainian rhythmic legend, Albina Deriugina.



We are sending our condolences and love to the family and friends of a woman who was a much-loved figure throughout the gymnastics community.https://t.co/7j4UHWZjyA