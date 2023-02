Почина единственият двукратен олимпийски шампион в овчарския скок Боб Ричардс

Н а 97-годишна възраст почина единственият двукратен олимпийски шампион в овчарския скок за мъже, американецът Боб Ричардс, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Ричардс печели златни медали на Олимпийските игри през 1952 г. в Хелзинки и 1956 година в Мелбърн.

През 1948 година печели бронзов медал на Олимпиадата в Лондон. Спортистът два пъти става победител в Панамериканските игри (1951 г. и 1955 г.).

Long before modern athletes began riding fiberglass poles to unimaginable heights, the Rev. Robert E. Richards, an ordained minister nicknamed the Vaulting Vicar, won Olympic gold medals in 1952 and 1956. https://t.co/hfc5SZs0uJ