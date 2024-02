Почина легендарен германски футболист

Л егендарният германски защитник Андреас Бреме почина на 63-годишна възраст.

Бреме е получил сърдечен арест в Мюнхен в понеделник. Той е приет в спешното отделение на болница в близост до дома му, но е починал.

On behalf of the entire European football community, we are deeply saddened to hear that Germany's Andreas Brehme has passed away.



Having netted the winning goal in the 1990 World Cup final, he also lifted a UEFA Cup with Inter in 1991.



Our thoughts are with his family and… pic.twitter.com/RIMm3bt2VS