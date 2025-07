Почина легендарен актьор, звезда от „Стар Трек“

Л егендата на „Стар Трек“ Питър-Хенри Шрьодер почина на 90-годишна възраст. Американският актьор е най-известен от „Стар Трек: Ентърпрайз“, телевизионната версия на дългогодишния научнофантастичен сериал от 2000-те години, който се излъчваше четири сезона.

Съобщава се, че

Питър е „починал спокойно“ през юни, заобиколен от членове на семейството си

в Медицинския център за ветерани в Лейк Сити във Флорида. Причината за смъртта му към този момент е неизвестна.

