Актьорът Уилям Шатнър стана най-възрастният човек, полетял до Космоса

Х оливудският кап. Кърк, 90-годишният актьор Уилям Шатнър, смеси научна фантастика и научна реалност и стигна до ръба на Космоса на борда на космически кораб, построен от компания "Блу ориджин" на Джеф Безос, съобщи Асошиейтед прес, предаде БТА.

BREAKING: @WilliamShatner lands back on Earth as the oldest person to ever go to space.



Here's his astonished and emotional reaction.



