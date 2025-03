Почина "латиноамериканската Мерилин Монро"

А ктрисата Синдиана Сантанджело, наричана от рок легенда "латиноамериканската Мерилин Монро", почина на 58-годишна възраст.

Спешните служби се отзоваха на сигнал за медицинска помощ в дома ѝ в Малибу, Калифорния, в понеделник следобед. Звездата от хитовия ситком „Женени с деца“ беше спешно откарана в болница, където бе обявена за мъртва.

Легендарният певец Пери Фарел от Jane's Addiction я нарече „латиноамериканската Мерилин Монро“ заради класическата ѝ холивудска красота, след като тя се появи в музикалния видеоклип към песента на групата Stop.

