Почина кубинският певец и композитор Пабло Миланес

К убинският певец и композитор Пабло Миланес почина на 79-годишна възраст в Мадрид, предадоха осведомителните агенции.

Той е един от основателите на музикалното движение "Нуева трова", което възниква след революцията на острова през 1959 г.

Смъртта на Миланес е настъпила в болница, където е настанен заради тежко заболяване, от което се е лекувал в Испания. Той се мести да живее в Мадрид през 2017 г.

