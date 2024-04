Почина италианският дизайнер Гаетано Пеше

И талианският дизайнер Гаетано Пеше се е сблъсквал със "здравословни проблеми", особено през последната година, но е "останал позитивен, игрив и винаги любопитен", се казва в изявление на семейството му, предаде АФП.

Сред най-емблематичните проекти на Пеше са столовете "Up" - серия от гъвкави антропоморфни седалки от пяна и еластична материя.

Най-известният от тях напомняше формата на сладострастна жена, привързана към сферична табуретка за крака, която имаше за цел да напомни за подчинението на жените от мъжете.

