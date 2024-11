Почина японският поет Шунтаро Таникава

О сновополжникът на модерната японска поезия Шунтаро Таникава почина на 92 години, предаде Асошиейтед прес.

Синът му Кенсаку Таникава съобщи в изявление за кончината на баща си в болница в Токио, като допълни, че причината за смъртта е неговата напреднала възраст.

Famed Japanese poet, Shuntaro Tanikawa has passed away at the age of 92.



He was responsible for translating every 'PEANUTS' comic strips in Japanese since 1967 till 2020.



He's also known for writing the theme song for the 1963 'ASTROBOY' anime series.



