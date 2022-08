Почина японската дизайнерка Ханае Мори

Д изайнерката Ханае Мори, създала булчинската рокля на императрица Масако и тоалети за принцеса Грейс, Нанси Рейгън и много други известни личности, е починала на 96-годишна възраст, съобщават световните агенции, позовавайки се на водещи японски медии.

Мори - единственият моделиер от Азия, член на парижката Гилдия на дизайнерите на висша мода, е починала в дома си Токио на 11 август, отбелязва Франс прес.

Конкретни причини за кончината ѝ не се посочват, съобщава Асошиейтед прес.

Наричана "Мадам Бътерфлай" заради емблематичния пеперуден мотив в елегантните ѝ творения, Ханае Мори открива първото си студио през 1951 г. След няколко години дизайнерката започва да прави филмови костюми.

