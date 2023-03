Н а 93 години почина френският певец Марсел Амон, изпълнил песента "Bleu, blanc, blond", съобщи АФП, позовавайки се на съобщение на семейството.

Марсел Мирамон, както е истинското име на певеца, е роден през 1929 г. в Югозападна Франция. През 50-те години постепенно става звезда в парижките кабарета. През 1956 г. първата му плоча получава Голямата награда на Академията Шарл-Крос. Тогава Амон открива първата част от концерт на Едит Пиаф в зала "Олимпия".

