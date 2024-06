Почина френската певица Франсоаз Арди

Ф ренската певица Франсоаз Арди почина на 80-годишна възраст, съобщи АФП, позовавайки се на публикация на сина ѝ - певеца Тома Дютрон, в социалните мрежи.

В класацията на сп. "Ролинг стоун" за 200-те най-добри певци на всички времена през 2023 г. Фрнасоаз Арди е единственият френски изпълнител.

Певицата боледуваше от рак от 2004 г.

През 2023 г. Арди сподели пред сп. "Пари мач", че иска "да си отиде бързо".

RIP Francoise Hardy. It's a woefully used word but she was, and always will be, an icon pic.twitter.com/2hc2hdslfZ