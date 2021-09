Почина легендата на английския футбол Джими Грийвс

Л егендата на английския футбол и голмайстор номер 1 в историята на Тотнъм Джими Грийвс почина рано тази сутрин на 81-годишна възраст в дома си, съобщиха "шпорите" на официалния си сайт, предаде БТА.

Грийвс има 266 гола за Тотнъм в 379 срещи за клуба в периода от 1961 до 1970 година.

220 от тези голове са за първенство, като бившият нападател е и най-резултатният играч в историята на английския елит с 357 попадения. Освен това той е шесткратен реализатор номер 1 в старата английска Първа дивизия и държи рекорда по шампионатни голове в рамките на един сезон с 37 попадения от 1962/63 година.

We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves.



We extend our deepest sympathies to Jimmy's family and friends at this sad time.



Rest in peace, Jimmy.