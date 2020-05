Почина един от пионерите на електронната музика

Ф лориан Шнайдер-Еслебен, съосновател на една от първите групи за електронна музика Kraftwerk, почина на 73 години, съобщи компанията Sony, предаде "Би Би Си".

Such an important influence upon so much of the music we know, from Bowie, to electronica, much of the 80s and beyond into modern techno and rap, Florian Schneider was forging a new Metropolis of music for us all to live in. RIP #FlorianSchneider #Kraftwerk pic.twitter.com/y2nXuAY66e