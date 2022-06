Почина Алек Съч от "Бон Джоуви"

Б асистът Алек Джон Съч, един от основателите на групата "Бон Джоуви", почина на 70 години, съобщи Асошиейтед прес.

Групата съобщи за смъртта му, без да дава подробности.

Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR