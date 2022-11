Почина бившият президент на Китай Дзян Дзъмин

Д зян Дзъмин почина днес на 96-годишна възраст в Шанхай, предаде китайската информационна агенция Синхуа. Причините за смъртта му са левкемия и полиорганна недостатъчност.

Новината беше съобщена от Централния комитет на Китайската комунистическа партия (ККП), Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китайската народна република (КНР), Държавния съвет на КНР, Националния комитет на китайския народен политически консултативен съвет и от Централните военни комисии на ККП и КНР, уточнява Синхуа.

Първоначално смятан за преходна фигура, сравнително неизвестният Дзян е избран през 1989 г. от тогавашния партиен лидер Дън Сяопин за ръководител на партията, след като кървавото военно потушаване на продемократичното движение в цялата страна през същата година води до отстраняването на Джао Дзъян, предишния партиен ръководител, симпатизиращ на протестиращите.

"Дзян беше противоречива фигура и случаен лидер", казва Пин Хо, основател и главен изпълнителен директор на Mirror Media Group, влиятелно базирано в Ню Йорк издателство на книги и уебсайтове за китайската политика.

"Той се възхищаваше и уважаваше западните култури, но също така трябваше да живее в рамките на китайската политическа система."

"Той не беше подготвен да се превърне в добре обмислен и визионерски лидер", добави той. "Той просто удължи управлението на Дън, като изпълняваше политиката на Дън."

