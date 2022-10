Почина известният чешки диригент Либор Пешек

Ч ешкият диригент Либор Пешек, който в продължение на десетилетие ръководи Кралския филхармоничен оркестър на Ливърпул, почина на 89-годишна възраст, предаде Франс прес, позовавайки се на чешкия министър на културата, предаде БТА.

Everyone at Liverpool Philharmonic sends their deepest sympathies to Libor’s family at this time. Full statement here: https://t.co/4MV9aMYVxB pic.twitter.com/QGhXZ3O2Ma