Почина "човекът с железния бял дроб"

Н а 78-годишна възраст почина човекът, преживял полиомиелит, който в продължение на 70 години живееше чрез железен бял дроб.

Пол Александър, известен като "Полио Пол", се заразява с полиомиелит през лятото на 1952 г., когато е на шест години, и остава парализиран от врата надолу.

Той е откаран в болница в Тексас и се събужда в метален цилиндър, където прекарва остатъка от живота си.

Изявление на страницата му GoFundMe от нейния организатор Кристофър Улмър гласи:

Пол Александър, "Човекът с железния бял дроб", почина вчера.

"След като преживява полиомиелит като дете, той живя повече от 70 години в железния бял дроб".

