Почина близка приятелка на кралица Елизабет II

Б лизка приятелка на покойната кралица Елизабет II, която живя в сърцето на дворцовия живот повече от 70 години, почина на 97 години.

Лейди Пруденс Пен, известна като Прю, служи като придворна дама на кралицата.

Тя и Елизабет II, които са родени с разлика от 12 седмици, се омъжиха в една и съща година и двете имаха по девет правнуци.

Нейният съпруг бе сър Ерик Пен, който е служил като контрольор на кабинета на лорд Чембърлейн и починал през 1993 г.

Синът на двойката Дейвид и внукът им Рори служеха като почетен паж на кралицата.

Родена Пруденс Уилсън в Австралия през 1926 г., лейди Пен приема името Стюарт-Уилсън през 1937 г.

Нейната майка Мюриел е от шотландско семейство, което може да проследи потеклото си до Нийл Стюарт от Фос Хаус, Пъртшир, през 1559 г. Баща ѝ е Обин Уилсън от Сейнт Андрюс. Семейството му е направило състояние от добива на злато в Австралия.

Живеейки в Шотландия, когато започва Втората световна война, лейди Пен е изведена от пансиона в Дорсет, тъй като по-големият ѝ брат е изпратен да се бие в Северна Африка.

