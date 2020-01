Почина бащата на Дуейн Джонсън-Скалата

Р оки Джонсън, който се бори с расизма в началото на кариерата си и по-късно тренира сина си - актьора Дуейн Джонсън, е починал на 75-годишна възраст, предаде NYT.

We're sad to hear of the death of #RockyJohnson (1944–2020) — WWE Hall of Fame wrestler + father of Dwayne "The Rock" Johnson.



He was half of the first African American World Tag Team champions in WWE history, known as "The Soul Patrol" https://t.co/kqXBwvpQIP