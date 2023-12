Почина американският актьор Джеймс Маккафри

А мериканският актьор Джеймс Маккафри е починал на 65 години, съобщи Асошиейтед прес.

Той е известен най-вече с озвучаването на поредицата от компютърни игри „Макс Пейн“ и участието си в телевизионни филми, сред които „Костюмари“ (Suits, 2013-2018) и „Вълшeбна Коледа“ (Romance at the Reinder Lodge, 2017).

