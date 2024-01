Почина актрисата Джорджина Хейл

А ктрисата от "Емердейл" и "Холиоукс" Джорджина Хейл почина на 80-годишна възраст.

BAFTA отдаде почит към звездата, която има филмова, телевизионна и театрална кариера, продължила пет десетилетия.

„Натъжени сме да научим за кончината на Джорджина Хейл“, написа BAFTA в публикация на X.

We’re saddened to learn of the passing of Georgina Hale. Well known for her award-winning work in the films of Ken Russell, she was awarded Most Promising Newcomer To Leading Film Roles in 1975. https://t.co/vpd3qKnfMm

Причината за смъртта все още не е потвърдена. Смята се, че е починала на 4 януари.

Режисьорът Джуд Роулинс написа: „Сърцето ми е разбито, че загубихме великолепната Джорджина Хейл. Тя беше най-великата и веднъж ѝ го казах в автобуса в Суис Котидж. Написах роля в следващия си филм за нея. Нямам идея кой друг би могъл да го направи."

I am heartbroken that we have lost the magnificent Georgina Hale. She was the greatest and I once told her so on a bus in Swiss Cottage. I wrote a part in my next film for her. No idea who else could do it.