Почина актьорът Майкъл Лонсдейл

А ктьорът от английско-френски произход Майкъл Лонсдейл почина на 89 г. в дома си в Париж, предадоха световните агенции.

През 60-годишната си кариера той е изпълнил

повече от 200 роли в киното, театъра и телевизията.

Миналата година Лонсдейл се снима в късометражния филм за Парижката опера „Дега и аз”, а през 2015 г. в „Първите от последните”. Участва също също в „За хората и боговете”, „Мюнхен”, „Ронин”, „Името на розата”, „Муунрейкър”, „Денят на Чакала”.

RIP to one of my favs, the great Michael Lonsdale, one of the best Bond villains as Hugo Drax in MOONRAKER, and wonderful as well in DAY OF THE JACKAL, in the mighty RONIN and as "Papa" the arms dealer living in bucolic France in MUNICH, to name but four great performances