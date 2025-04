Почина актьорът, изиграл "Денис Белята"

Д жей Норт, актьорът, който в продължение на четири сезона изпълняваше ролята на палавия хлапак в телевизионния сериал „Денис Белята“, стартирал през 1959 г., е починал на 73-годишна възраст.

Норт е издъхнал в неделя в дома си в Лейк Бътлър, Флорида. Причината за смъртта е рак на дебелото черво, съобщиха дългогодишната му приятелка Лори Джейкъбсън и Бони Вент – негов агент.

Jay North, who starred as the mischief maker on TV's “Dennis the Menace” for four seasons starting in 1959, has died. He was 73.



