Свят

Пивоварна, обещала безплатна бира в деня на смъртта на Тръмп, остана без лиценз

Властите в щата Уисконсин потвърдиха отнемането на разрешителното за алкохол на пивоварната Minocqua. Собственикът Кърк Бангстад, известен с острата си реторика срещу Доналд Тръмп, определя действията на държавата като политическо възмездие

Стела Христова Стела Христова

31 юли 2026, 09:48
Пивоварна, обещала безплатна бира в деня на смъртта на Тръмп, остана без лиценз
Източник: Getty Images

П редставители на щатските власти в Уисконсин потвърдиха, че пивоварната Minocqua Brewing Company, която привлече общественото внимание с обещанието за „безплатна бира в деня на смъртта на Доналд Тръмп“, ще загуби разрешителното си за продажба на алкохол, съобщава PEOPLE.

Лицензът на заведението, собственост на прогресивния активист Кърк Бангстад, се отнема след поредица от разследвания. Бангстад, който управлява либерален политически комитет (PAC) и продава напитки с политическа тематика, твърди, че е обект на несправедливо отношение от страна на местните консервативни власти заради своите убеждения.

„Нашата пивоварна е популярна, защото активно се борим срещу десния авторитаризъм и корупцията. В резултат на нашия политически активизъм бяхме бойкотирани от дистрибутори и големи вериги“, заяви той в официално обръщение.

  • Обиски и проверки от федералните власти

Решението за отнемане на лиценза идва след акция на Министерството на приходите на Уисконсин през юни, при която беше конфискувана стока поради твърдения за нелегален превоз на бира през щатските граници без необходимите разрешителни.

Освен това през април агенти на ФБР и Тайните служби на САЩ проведоха разпит с Бангстад относно публикации в социалните мрежи, оценени като потенциална заплаха срещу президента Тръмп. След опит за инцидент по време на официална вечеря, от пивоварната публикуваха съобщение, оспорващо сериозността на събитията.

Преди това, през януари, компанията официално обяви в социалните си мрежи, че ще организира „Ден на безплатната бира“ в момента, в който Тръмп почине, и започна продажбата на тематични тениски и мърчандайз.

  • Предстояща правна битка

Правният екип на Бангстад настоява, че той никога не е имал намерение да насърчава насилие или да причинява вреда на Доналд Тръмп или вицепрезидента Джей Ди Ванс. Собственикът обяви, че възнамерява да обжалва отнемането на разрешителното и да оспори действията на щатските органи в съда.

„Ще се борим срещу това решение. Опитът да се затвори пивоварна с голяма аудитория и продажби за милиони долари е категорично неприемлив“, допълни Бангстад.

Редактор: Стела Христова
Пивоварна Minocqua Доналд Тръмп Кърк Бангстад Уисконсин Отнет лиценз Безплатна бира Политически активизъм
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Хибриден натиск над Европа: Какво се крие зад бомбените сигнали, които приземиха самолети

Хибриден натиск над Европа: Какво се крие зад бомбените сигнали, които приземиха самолети

Ръсел Бранд бе признат за виновен в изнасилване, изпратиха го директно в ареста

Ръсел Бранд бе признат за виновен в изнасилване, изпратиха го директно в ареста

Катастрофа с трамвай в центъра на София: Двама души са в болница

Катастрофа с трамвай в центъра на София: Двама души са в болница

Разбилият се самолет във Флорида се е разпаднал във въздуха: Отломка проби покрив и падна в кухня

Разбилият се самолет във Флорида се е разпаднал във въздуха: Отломка проби покрив и падна в кухня

Войни, инфлация и ръст на фалитите: Големите рискове пред европейската икономика

Войни, инфлация и ръст на фалитите: Големите рискове пред европейската икономика

biss.bg
ДВГ остава и след 2035 г., при това в доста голям мащаб

ДВГ остава и след 2035 г., при това в доста голям мащаб

carmarket.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 2 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 2 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 2 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Киммари Джонсън

Почина актрисата от „Бевърли Хилс, 90210“ Киммари Джонсън

Свят Преди 14 минути

Звездата е издъхнала в болница в Лос Анджелис в сряда след претърпян сърдечен инцидент в дома ѝ

Радан Кънев сезира ЕК за втория пенсионен стълб

Радан Кънев сезира ЕК за втория пенсионен стълб

Парите ни Преди 28 минути

Евродепутатът иска да разбере дали правителството е предлагало пред Брюксел вноската за втория стълб да бъде намалена наполовина в полза на НОИ – нещо, което премиерът и финансовият министър публично отричат

Кралица Камила с ефирната си бяла рокля и прозрачен чадър по време на проливния дъжд в Антигуа и Барбуда, който развали прическата ѝ и остави крал Чарлз III напълно мокър

Какво послание скри кралица Камила в роклята си по време на визитата в Карибите?

Свят Преди 47 минути

Съпругата на крал Чарлз III избра бяла рокля на Анна Валънтайн за официалната вечеря в карибската държава

ЕК изпрати забележки до България заради прекомерния дефицит

ЕК изпрати забележки до България заради прекомерния дефицит

България Преди 51 минути

От кореспонденцията между финансовото министерство и Брюксел става ясно, че въпреки усилията за свиване на разходите, те се отклоняват от евроизискванията

„Свобода на колела“

Изчезнали животински видове и интерактивни музеи в „Свобода на колела“

Любопитно Преди 56 минути

Мариана и Любо продължават да преоткриват България тази събота в 16:30 ч. по NOVA

Половината българи режат от храна и здраве заради скъпата енергия – един от най-високите дялове в ЕС

Половината българи режат от храна и здраве заради скъпата енергия – един от най-високите дялове в ЕС

Парите ни Преди 57 минути

Проучване на Европейската инвестиционна банка показва, че 74% от българите са усетили значителен удар върху покупателната си способност заради поскъпването на енергията при 60% средно за ЕС

ЕК преведе още 4,36 млрд. евро на Украйна

ЕК преведе още 4,36 млрд. евро на Украйна

Свят Преди 1 час

От преведената днес сума 3,7 милиарда евро са за макрофинансова помощ за държавата, а 658 милиона евро са предназначени за закупуване на военно оборудване, съобщиха от Брюксел

<p>Украйна въоръжи наземен робот с огнехвъргачка - нова заплаха за руската пехота</p>

Украйна добави още една функция към наземните си роботи - руската пехота няма да е доволна

Свят Преди 1 час

Машината е тествана от бойци на украинското военно разузнаване, но засега не са разкрити техническите ѝ характеристики и предназначението ѝ

Любомир Дацов

10% по-скъп петрол вдига цените у нас с до 0,9%: Кои отрасли поемат най-тежкия удар

Парите ни Преди 1 час

Анализът на Любомир Дацов от Фискалния съвет показва, че при 30% поскъпване на петрола потребителските цени могат да се повишат с до 2,7%, а най-уязвим е износът

Кой поръчва в 23:00? Защо ресторантите вече не чакат работното време на доставчиците

Кой поръчва в 23:00? Защо ресторантите вече не чакат работното време на доставчиците

Любопитно Преди 1 час

Какво разкриват данните за навиците на ресторантьорския бизнес ?

.

Световен рекорд: Съдия вдигна 53 червени картона в един мач в Бразилия

Любопитно Преди 1 час

Мач от младежкото първенство завърши с исторически хаос, 43 изгонени футболисти и прекратяване на срещата заради заплахи и вандализъм

Висша мода, звезден блясък и дизайнерски бижута: Три луксозни български бранда идват на BEGE EXPO 2026

Висша мода, звезден блясък и дизайнерски бижута: Три луксозни български бранда идват на BEGE EXPO 2026

Любопитно Преди 1 час

FashionTV и три български дизайнерски бранда ще добавят стил и елегантност към най-голямото изложение на игралната индустрия на Балканите

DARA

DARA ще бъде специален гост на „Евровизия Азия 2026“ в Банкок

Любопитно Преди 1 час

Победителката в „Евровизия 2026“ DARA ще участва като специален гост на финала на първото азиатско издание на музикалния конкурс в Банкок на 14 ноември, където ще представи новото си парче Bad Idea пред фенове от 11 държави

<p>Руски хакери атакуваха хиляди смартфони и български военен сайт&nbsp;</p>

Мащабна руска кибератака срещу Android и iOS засегна и български военен сайт

България Преди 1 час

Руската хакерска група APT29 е използвала компрометирани уебсайтове и зловреден код за кражба на чувствителни данни от необновени мобилни устройства

Удар на Европейската прокуратура: Разбиха мрежа за ДДС измами с луксозни коли за 100 млн. евро

Удар на Европейската прокуратура: Разбиха мрежа за ДДС измами с луксозни коли за 100 млн. евро

България Преди 1 час

Мащабната операция обхвана 5 държави от ЕС, над 900 правоохранители, 13 арестувани и конфискувани имоти, автомобили и скъпи вещи

Starlink

Русия обединява усилия с Беларус за създаването на конкурент на Starlink. Какво означава това за балтийските държави?

Свят Преди 1 час

Проектът на „Бюро 1440“ цели да изгради независима руска система за сателитен интернет, която вече се използва при някои дронове в Украйна

Всичко от днес

От мрежата

11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

dogsandcats.bg

Кучето ви изяде нещо по време на разходка? Ето какво да направите

dogsandcats.bg
1

Обновиха пътеката в Драгоманското блато

sinoptik.bg
1

Бели врабчета летят из Воденската гора в Лудогорието

sinoptik.bg

Коледните подаръци, които помним с години - какво ги прави специални?

Edna.bg

Джеймс Нортън влиза в ролята на секси Дядо Коледа

Edna.bg

ЕК със забележки към България по бюджетния план за 2027

Nova.bg

Бомбени заплахи срещу три полета до София, изтребители ги ескортираха до летищата в столицата и в Пловдив

Nova.bg