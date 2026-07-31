Пивоварна, обещала безплатна бира в деня на смъртта на Тръмп, остана без лиценз

П редставители на щатските власти в Уисконсин потвърдиха, че пивоварната Minocqua Brewing Company, която привлече общественото внимание с обещанието за „безплатна бира в деня на смъртта на Доналд Тръмп“, ще загуби разрешителното си за продажба на алкохол, съобщава PEOPLE.

Лицензът на заведението, собственост на прогресивния активист Кърк Бангстад, се отнема след поредица от разследвания. Бангстад, който управлява либерален политически комитет (PAC) и продава напитки с политическа тематика, твърди, че е обект на несправедливо отношение от страна на местните консервативни власти заради своите убеждения.

Brewery That Promised Free Beer on the Day Trump Dies Is Stripped of Alcohol Permit https://t.co/DnofShKjZW — People (@people) July 30, 2026

„Нашата пивоварна е популярна, защото активно се борим срещу десния авторитаризъм и корупцията. В резултат на нашия политически активизъм бяхме бойкотирани от дистрибутори и големи вериги“, заяви той в официално обръщение.

Обиски и проверки от федералните власти

Решението за отнемане на лиценза идва след акция на Министерството на приходите на Уисконсин през юни, при която беше конфискувана стока поради твърдения за нелегален превоз на бира през щатските граници без необходимите разрешителни.

Освен това през април агенти на ФБР и Тайните служби на САЩ проведоха разпит с Бангстад относно публикации в социалните мрежи, оценени като потенциална заплаха срещу президента Тръмп. След опит за инцидент по време на официална вечеря, от пивоварната публикуваха съобщение, оспорващо сериозността на събитията.

Преди това, през януари, компанията официално обяви в социалните си мрежи, че ще организира „Ден на безплатната бира“ в момента, в който Тръмп почине, и започна продажбата на тематични тениски и мърчандайз.

The Wisconsin brewery that offered "free beer" when President Trump dies has now had its alcohol permit revoked.



Wisconsin officials say Minocqua Brewing Company's permits were revoked over alleged alcohol transport and tax violations involving beer brought in from Illinois.… pic.twitter.com/BpIqsD40kV — Fox News (@FoxNews) July 29, 2026

Предстояща правна битка

Правният екип на Бангстад настоява, че той никога не е имал намерение да насърчава насилие или да причинява вреда на Доналд Тръмп или вицепрезидента Джей Ди Ванс. Собственикът обяви, че възнамерява да обжалва отнемането на разрешителното и да оспори действията на щатските органи в съда.

„Ще се борим срещу това решение. Опитът да се затвори пивоварна с голяма аудитория и продажби за милиони долари е категорично неприемлив“, допълни Бангстад.