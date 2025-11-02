Пийт Хегсет посети Виетнам и потвърди партньорството между Вашингтон и Ханой

А мериканският министър на отбраната Пийт Хегсет посети днес Виетнам и потвърди партньорството между Вашингтон и Ханой, изградено върху преодоляването на трудностите след войната във Виетнам, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че пътуването му ще бъде тест за това дали САЩ могат да постигнат стабилност в отношенията с един жизненоважен, но предпазлив партньор.

Хегсет заяви, че работата по наследството от приключилата преди 50 години война "остава основата на нашите връзки в областта на отбраната и е първи приоритет на администрацията и министерството на отбраната."

Визитата на Хегсет отбелязва също 30 години от началото на дипломатическите отношения между бившите врагове и две години, откакто двете страни издигнаха отношенията си до ниво на "всеобхватно стратегическо партньорство" - най-високия дипломатически статус във Виетнам. Хегсет пристигна във Виетнам, след като по-рано беше в Куала Лумпур, Малайзия, където взе участие в срещата на АСЕАН.

Сътрудничеството по следвоенните въпроси остава емоционална и политическа основа на отношенията между САЩ и Виетнам. След като през 1995 г. те се нормализират, двете държави работят заедно по разчистването на невзривени боеприпаси, търсене на останките на изчезнали военнослужещи и почистване на диоксин - токсичното химично вещество, използвано в Агент Ориндж от бившите американски военновъздушни бази.

Видимото повторното ангажиране с тези проекти би могло да спомогне за стабилизиране на отношенията и да положи основите за по-нататъшно сътрудничество в областта на отбраната, заяви Нгуен Хак Занг, гостуващ изследовател в Програмата за изследвания на Виетнам в Института за изследване на Югоизточна Азия "Юсуф Ишак" в Сингапур.

"Сътрудничеството в областта на наследството от войната е основата, която позволява по-дълбоки връзки в областта на отбраната", каза той. "За Вашингтон това демонстрира дългосрочна отговорност и добра воля за разрешаване на продължаващите последици от войната. За Ханой това осигурява съществена политическа подкрепа за разширяване на отношенията с бивш противник", добави изследователят.

Занг заяви, че посещението на американския министър на отбраната се осъществява в решаващ момент.

Лидерът на комунистическата партия на Виетнам То Лам посети Северна Корея в началото на октомври - първото подобно пътуване от почти две десетилетия насам, а според някои информации Ханой може да пристъпи към закупуването на 40 руски изтребителя Су-35.

"Виетнам се предпазва от съмненията относно надеждността на САЩ в Индо-тихоокеанския регион", каза той.