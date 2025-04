Нефтено петно в Черно море заплашва туристическия сезон в Русия

Р уските власти отправиха днес предупреждение за замърсяване на плажовете в популярния черноморски курорт Анапа преди началото на летния туристически сезон заради петролния разлив, причинен от потъването на два танкера през декември миналата година, предаде АФП.

Федералната служба Роспотребнадзор констатира „несъответствие със санитарно-хигиенните норми в пробите от пясък и морска вода“ в Анапа и в други райони на Краснодарския край (Югозападна Русия), който е предпочитано място за летни почивки в страната.

Това предупреждение може да има сериозни последици за Анапа, която приема все повече туристи, след като руснаците се сблъскват с ограничения за пътуване до Европейския съюз от началото на офанзивата в Украйна. Курортът е приел 5,5 милиона посетители през миналата година.

На 15 декември 2024 г. два остарели руски петролни танкера претърпяха авария по време на буря в Керченския проток - между Русия и анексирания Крим - като разляха товара си и предизвикаха сериозно замърсяване в Черно море.

Almost 150 beaches in Anapa, russia and the surrounding area will be closed this year due to pollution caused by oil tankers breaking open and spewing their fuel into the sea.



Anapa was one of the worst vacation destinations on Earth and now it has become even worse. pic.twitter.com/S1IO0uYxX6